توجيهات امنية عليا خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني

نيوز – امني

اصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، توجيهات خلال اجتماع للأمن الوطني.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع ترأس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري للمجلس للأمن الوطني، جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وجملة من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف ان "الاجتماع شهد الإيعاز إلى بدعم غرفة العمليات للطوارئ الإشعاعية والنووية من خلال المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث في الوزارة".

وفي محور آخر، ذكر النعمان ان "المجلس ناقش زيارة وفد من هيئة التصنيع إلى جمهورية باكستان الإسلاميّة والاطلاع على منتجات الصناعة الدفاعية التابعة للقيادة الستراتيجية الباكستانية"، لافتا الى ان "المجلس وجه بأهمية التنسيق في مجال الصناعات الفنية والدفاعية والإلكترونية، وقيام الهيئة بتقديم قائمة إلى الوزارات تشمل إمكانيات هيئة التصنيع في تصنيع الأجهزة والمعدات الإلكترونية لغرض الاستفادة منها".

وذكر ان "المجلس أكد التنسيق بين هيئة التصنيع ووزارة الدفاع لغرض تسليم جميع مواقع المخلفات الحربية إلى الهيئة".