العدل تطلق سراح 133 حدثًا خلال كانون الثاني

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " المفرج عنهم توزّعوا بين 55 موقوفًا أُطلق سراحهم، و56 محكوماً أنهوا مدة محكوميتهم، فيما حصل 19 حدثًا على الإفراج الشرطي بعد اجتيازهم برامج التأهيل وحسن السلوك".وتابع، انه "بناءً على توصيات شعب البحث الاجتماعي ومصادقة الجهات القضائية، كما تم الإفراج عن 3 أحداث بقرار تمييزي".