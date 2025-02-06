"نهر من الدم من اجل الشرف".. ورقة ورمانة يدوية في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، إنه "تم العثور على رمانة يدوية وبجانبها ورقة تهديد كتب عليها "نهر من الدم من أجل الشرف" داخل كراج منزل احد المواطنين ضمن حي الشرطة في منطقة الدورة".وأضاف، أنه "تم استدعاء صقر الذي بدوره رفع الرمانة"، مبينا أن "صاحب المنزل قدم شكوى ضد مجهول لكونه ليس لديه اي خلافات شخصية".