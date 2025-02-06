اعتقال "إرهابي" بعد استدراجه لكمين في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "بهدف ملاحقة ما تبقى من العناصر الارهابية "المنهزمة" والقاء القبض عليهم، تواصل قطعاتنا الأمنية وبجهد استخباري مميز لخلية "مكافحة الخطف" قسم والامن/ قيادتنا وبتنسيق عالي المستوى مع الوكالات والاجهزة الامنية الساندة، من القاء القبض على مطلوب وفق المادة ٤/١ ارهاب بعد استدراجه من (اقليم كردستان) لكمين محكم نصبه له".

وأضاف البيان "تم اعتقاله في مناطق العاصمة، وتم تسليمه الى جهة الطلب لإكمال الاجراءات القانونية بحقه".