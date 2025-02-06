ضبط (تريلة) بداخلها 7 مليون حبة كبتاجون في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، أن "الاجهزة الامنية في ومن خلال استمرت عدة ايام ونصب كمين محكم تمكنت من ضبط عجلة نوع (تريلة) في بغداد".وأشار الى ان "العجلة ضبط بداخلها 7 مليون حبة من الكبتاجون".