ضبط 3 حاويات معدة للتهريب في ميناء ام قصر الشمالي

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط ثلاث حاوية بحجم (40) قدماً مخالفة لضوابط الاستيراد، خارج الجمركي في نقطة البحث والتحري تحتوي (شواصي دراجات نارية) معدة للتهريب، مخبأة خلف المواد المصرح بها في المعاملة الجمركية المنجزة".وتابع أنه "تمت إحالة المضبوطات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر لغرض عرضها على التحقيق المختص لمحاسبة المقصرين".