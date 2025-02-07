حادثان في البصرة والديوانية

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بتسجيل حادثين احدهما امني في والديوانية.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "قوة امنية عثرت على جثة شرطي ضمن شرطة الطاقة، قُتل طعناً بالسكين قرب نقطة الحراسة بقضاء الزبير البصرة".

وأضاف انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي وفتح تحقيق في الحادث".

ويعد حادث القتل هذا هو الثالث من نوعه في منذ يوم امس الخميس.

وتابع المصدر انه "تم انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر (70) عاما من نهر في منطقة أم الخيل".

وذكر ان "الجثة لم تظهر عليها اية تعذيب او قتل"، مشيرا الى انه "تم نقل الجثة الى الطب العدلي".