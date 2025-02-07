حريق في كربلاء داخل فندق!

نيوز – محلي

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن حريقا اندلع قرب الروضتين وسط .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "حريقا اندلع في مولدة كهربائية بفندق في منطقة الروضتين وسط محافظة كربلاء، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

وأضاف ان "اكثر من 5 فرق للدفاع المدني توجهت الى مكان الحادث لاخماده".