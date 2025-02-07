صلاح الدين.. K9 يهاجم طفلاً ويصيبه في سيطرة مدخل سامراء

وأضاف، أن "الطفل نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".في السياق، قال عم لـ نيوز، إن "الكلب كان لا يرغب بالخروج من مكانه للتفتيش مما اضطر المنتسب لإخراجه للتفتيش عنوة".وأوضح، أن "الكلب عض (ابن أخيه) اثناء التفتيش من فخذه، ونقل على إثرها إلى مستشفى لتلقي العلاج".