أحدهما محكوم بالإعدام.. القبض على مطلوبين في ديالى

وقالت الشرطة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بخطة أمنية محكمـــة ودقيقة، نفذتها شعبـــــة استخبارات الوحدة التكتيكية الخاصة / ديالى، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على مطلوبين اثنين وفق (المادة 406 قتل عمد) أحدهما محكوم بالإعدام شنقــاً غيابيـاً".وأضافت: "تمت العملية بعد التعقب وجمع المعلومات والتحري الدقيق عن أماكن تواجدهما والإطاحة بهما وتسليمهما الى الجهات المختصة".