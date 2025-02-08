تفاصيل الضربة بالزركة.. استهدفت والي كركوك وشحاذة والبطوش

نيوز – امني

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن تفاصيل الضربة الجوية في منطقة الزركة والتي خلفت 7 قتلى من الدواعش.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، "الحاقا ببياننا بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 في 31 كانون الثاني 2025 بناء على معلومات استخباراتية دقيقة من الأبطال في مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف وتخطيط ومتابعة ولعدة أيام من خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة والتي استهدفت مضافة للإرهابيين في منطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات وكان بداخلها مفرزة إرهابية، وبعد جهد فني ومتابعة وتطبيق وتقاطع للمعلومات وإجراء الاختبارات لجثث الهالكين في هذه العملية وهم 7 قتلى، من قبل رجال مديرية الاستخبارات العسكرية بتنسيق فني واستخباري مع الدولي فقد تأكد وبشكل قاطع مقتل قيادات إرهابية مهمة".

وأضاف ان "من بينهم:

1- دحام محمد عليوي المكنى ( ابو سعيد الدندوشي ) ما يسمى والي وهو عن عمليات إرهابية عدة وقتل المواطنين الأبرياء وجرائم إرهابية في وادي الشاي وجبال حمرين والحويجة في قاطع .

2 - شحاذة علاوي صالح المكنى ( ابو عيسى ) ما يسمى قاطع حمرين لعصابات داعش .

3 - باسم ربيع البطوش احد العناصر الإرهابية المهمة في عصابات داعش.