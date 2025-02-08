بالصور.. والي الموصل وشحاذة والبطوش الذين قتلوا بالعراق

نيوز – امني

نشرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، صورا لابرز قادة الذين قتلوا في ضربة بمنطقة الزركة ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وبحسب بيان القيادة الذي ورد لـ نيوز، ان "الضربة التي استهدفت مضافة للإرهابيين اسفرت عن قتل 7 دواعش بينهم والي كركوك".

ومن ابرز القتلى هم:

1- دحام محمد عليوي المكنى ( ابو سعيد الدندوشي ) ما يسمى والي وهو عن عمليات إرهابية عدة وقتل المواطنين الأبرياء وجرائم إرهابية في وادي الشاي وجبال حمرين والحويجة في قاطع .

2 - شحاذة علاوي صالح المكنى ( ابو عيسى ) ما يسمى قاطع حمرين لعصابات .

3 - باسم البطوش احد العناصر الإرهابية المهمة في عصابات .

وادناه بعض صورهم: