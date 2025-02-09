خمسيني "يغتصب" فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً في ميسان.. هذه التفاصيل

القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه وبناءً على أصل الاخبار الوارد إلى أحد مراكزنا وإفادة الفتاة وجه قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي بضرورة متابعة الجريمة وملاحقة الجاني من خلال تشكيل قوة امنية والقيام بالبحث والتحري عن الجاني وبعد اخذ المعلومات والاستدلال تم تحديد مكانه.وأضافت انه القوة وبعد استحصال الموافقات القضائية قامت بمداهمة المكان الذي يمكث فيه مما سهل عملية الإطاحة به، لافتا الى ان المتهم يبلغ من العمر 57 عام، بينما الفتاة تبلغ من العمر 13 عام حيث قام باستدراجها إلى داخل المنزل والقيام باغتصابها بالقوة. وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصوليا.