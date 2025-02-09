تسمية قائد جديد لعمليات ميسان

وقالت القيادة في بيان، "ألتقى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة عبد يار الله، مساء يوم الاحد، قائد عمليات اللواء عبد الرضا، بمناسبة تسنم منصبه الجديد، بحضور قائد القوات البرية".وأضاف البيان "قدّم رئيس الأركان التهاني وتمنى له النجاح والموفقية في عمله"، مبدياً "جملة من التوجيهات والتوصيات للنهوض بكل مفاصل القيادة وتشكيلاتها بما يخدم تطلعات المؤسسة العسكرية".