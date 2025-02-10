شركة قروض وكَراج.. الاطاحة بمشروعين "احتياليين" بجانب الكرخ

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تمكنت قطعاتنا الأمنية في (الفرقة الثانية شرطة اتحادية ولواء المغاوير/قيادتنا) بإسناد الوكالات والأجهزة الاستخبارية من غلق شركة لمنح "السلف والقروض" مخالفة لتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي، وتلقي القبض على إثنين من أصحابها".وأضافت انه "تم ايضا غلق ساحة "كراج" لوقوف العجلات غير مجازة وتلقي القبض على مخالفين إثنين يقومون بإستحصال مبالغ نقدية من المواطنين بطرق غير مشروعة، وذلك ضمن منطقتي (أبي غريب ، حي الإعلام) بجانب الكرخ".