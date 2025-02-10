مصرع منتسب بحادث سير وضبط "تلخانة" يلعبون فيها القمار في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "أحد منتسبي أثناء الاستراحة لقي مصرعه نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل عجلة مسرعة على طريق الرستمية السريع جنوبي بغداد"، مشيرا الى "نقل الجثة الى الطب العدلي والقبض على الداهس".وفي سياق متصل، أضاف المصدر، أن "قوة أمنية القت القبض على 13 شخصا كانوا متواجدين داخل تلخانة يمارسون لعب القمار ضمن منطقة الرحمانية شمالي بغداد"، مؤكدا "اعتقالهم واغلاق التلخانة".