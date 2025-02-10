توضيح بشأن اختناق بعض الطلاب إثر حريق بأحد الأقسام الداخلية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية خبر مفاده "حالات اختناق لبعض طلاب إثر اندلاع حريق بالأقسام الداخلية لكليه التقنية الهندسية في الزعفرانية".وأضافت: "تود قيادة عمليات ان تُبين الموقف الرسمي بشأن ذلك : بالساعة ١٤٠٠ حدث حريق داخل إحدى غرف منام الطلاب في الجامعة التقنية الوسطى/قسم شؤون الأقسام الداخلية/مجمع الحكمة الداخلي للطلاب الواقع في منطقة الزعفرانية بجانب الرصافة، وبعد توجه دوريات مديرية المدني تم السيطرة على الحريق واخماده بالكامل ولا يوجد أي اضرار بشرية فقط اضرار مادية بسيطة تبنى الحادث مركز شرطة الرستمية، ومن الجدير بالذكر ان سبب الحريق تماس كهرباء في القاعات".ودعت قيادة العمليات القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (موقع قيادة عمليات على منصة الفيسبوك)".