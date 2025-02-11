قوة تداهم صالتي قمار وتقبض على 24 مخالفا في بغداد

نيوز – محلي

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القبض على 24 شخصا داخل صالتين للقمار في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، "تزامناً مع عمليات البحث والتفتيش المناطقي، تواصل قطعاتنا الأمنية في تشكيلات الفرقة الاولى شرطة اتحادية ومديرية افواج طوارئ بغداد/الكرخ بالإشتراك مع مفارز من (مديرية الأمن السياحي) واجبات التفتيش والتدقيق للمطاعم والمقاهي "كوفيات" وغلق الغير مجاز منها".

وأضافت انه "تم ضبط "قاعتين لممارسة لعبة القمار" غير المشروعة لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة واعتقال 24 مخالفاً بداخلهما وذلك في مناطق (الزعفرانية، الرحمانية) بجانبي والرصافة".