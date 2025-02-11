اعتقال عصابة "المواشي" في الناصرية

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت عصابة متخصصة في سرقة المواشي، في إحدى مناطق قضاء الناصرية، ‎بعد نصب كمين محكم لهم"، مبينا ان "العملية أسفرت عن القبض على 6 متهمين".وأضاف المصدر، أن "القوة عثرت على سيارة تابعة للمعتقلين محملة بـ 6 من حيوان الجاموس و4 من الأبقار المسروقة"، مشيرا الى "توقيف المتهمين مع العجلة التي كانت تحتوي على المسروقات، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإكمال التحقيقات اللازمة".