الإطاحة بتجار مخدرات في أربع محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " نفذت مفارز للاستخبارات والامن واجبات منفصلة أسفرت عن الاطاحة بعدد من تجار ومروجين المواد المخدرة في محافظات، بغداد، بابل، ميسان، ".وتابع، ان "المتهمين ضبط بحوزتهم مواد مخدرة وادوات تعاطي حيث تم مصادرتها، واحالة المتهمين إلى الجهات ذات الاختصاص".