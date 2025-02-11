تفكيك شبكة وضبط 208 كغم من المخدرات في محافظتين

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، إن "كوادر المديرية العامة لشؤون ضبطت (208) كيلو غرام من مادة حبوب الكبتاجون المخدرة".وأضافت المديرية، أن "كوادر المديرية تمكنت أيضا من تفكيك شبكة خاصة بالمتاجرة بالمواد المخدرة والقت القبض على (3) متاجرين بها في وكركوك بالتنسيق والاشتراك والتعاون مع جهاز المخابرات الوطني ومديرية مكافحة مخدرات اقليم أربيل" .