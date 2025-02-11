دكة عشائرية و3 إصابات من عائلة واحدة وسط فشل الحلول للسلاحِ المنفلتِ

في حادثة جديدة باتت تتكرر بشكل متزايد، أصيب ثلاثة أفراد من عائلة واحدة بجروح بالغة نتيجة تعرضهم لهجوم "دكة عشائرية" في بالعاصمة . ووقع الهجوم في وقت متأخر من مساء أمس، حيث تعرضت العائلة لإطـ..لاق نا.ر مكثف من قبل أفراد عشيرة أخرى في إطار نزاع عشائري مستمر.شاهدوا ما رواه أحد الضحايا وأقاربه في هذا التقرير من السومرية!