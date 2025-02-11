شرطة ميسان تكشف تفاصيل حادث قتل في العمارة

كشفت قيادة شرطة ميسان، الثلاثاء، عن تفاصيل حادث قتل في مدينة العمارة، مشيرة الى اعتقال امرأة اعترفت بقيامها باستدراج .

وقالت القيادة في بيان، "انها وفور استخبارها بوجود حادث قتل من سكنة محافظة واسط، وجه قائد شرطة اللواء الحقوقي لفته فاخر المحمداوي، بالانتقال إلى محل الحادث وتشكيل فريق عمل مختص برئاسته شخصياً".

وأضافت ان "الفريق وبعد جهود فنية ومعلومات من مصادر موثوقة توصل إلى خيوط الجريمة ومعرفة الجناة ومن خلال عمليات الملاحقة والتتبع تمكن من الإيقاع بأحد المشتركين بالحادث بعد هروبه إلى مكان آخر".

وبينت القيادة ان "المشترك بالحادث امرأة وقد اعترفت بقيامها باستدراج عن طريق الاتصال به وبعد قدومه ودخوله المنزل قام ابنها بإطلاق النار عليه وقتله داخل إحدى غرف المنزل"، مشيرة الى أن "اسباب عملية القتل يتعذر ذكرها في الوقت الحاضر وذلك لأسباب اجتماعية".