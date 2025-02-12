عجلة تدهس 3 نساء على سريع بغداد الجنوبي وتلوذ بالفرار

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان امرأة تولد 1967 لقيت مصرعها كما تعرضت امرأتان أيضا لاصابات بعد تعرضهن لحادث دهس اثناء عبورهن الشارع الرئيسي ضمن منطقة عويريج جنوب العاصمة من قبل عجلة مسرعة"، مشيرا الى ان "صاحب العجلة لاذ بالفرار".