بينها قتل الإرهابي "حجي عواد".. نتائج العملية الأمنية في وادي زغيتون بكركوك

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه الحاقا ببياننا ليوم 9 شباط الجاري بشأن الضربة الجوية التي نفذتها طائرات F_16 في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات والتي جاءت وفقا لمعلومات دقيقة وجهد نوعي من الأبطال في مديرية العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، إذ تم استهداف مضافة للإرهابيين بداخلها عدد من مجرمي عصابات الإرهابية.وأضافت ان قوة من ابطال اللواء 42 بالفرقة 11 معززة بقوة من موارد كتيبة استطلاع مديرية العسكرية في الفرقة ذاتها ورغم وعورة الأرض والطبيعة الجغرافية المعقدة خرجت لتفتيش موقع الضربة، وعثرت على جثتين اثنتين للإرهابيين أحدهما تعود للمدعو (عدنان جدعان) الملقب (حجي عواد) والأخرى لقيادي في سيتم التعرف على هويته بعد إجراء الفحص الدقيق لها، فضلا عن العثور على اسلحة مختلفة ومواد لوجستية واجهزة موبايل ومبرزات جرمية.