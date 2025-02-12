بالفيديو: جهود حكومية لإنهاء ملف "مخيم الهول"‎

تسعى جهات حكومية عدة لإنهاء ملف الإرهاب والتطرف الذي عصف لسنوات بفكر العديدين، وذلك من خلال تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على اخر ما تبقى من المؤثرات.. شاهد ماذا قال القومي في تقرير أعلاه.