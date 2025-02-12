تدمير "موقع سري" لداعش غربي الرمادي

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة من الحشد باشرت بعملية اقتحام لموقع سري لعصابات الارهابي في مناطق صحراء قضاء راوه مدينة الرمادي".

وأضاف المصدر أن القوة "تمكنت من خلالها من تدمير الموقع المستهدف وبداخله عجلة دفع رباعي".