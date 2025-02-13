تغريدة مثيرة للجدل.. سياسي يحذر من "فصائل مسلحة اجنبية" في معسكرات العراق الرسمية

وقال الزرفي في تغريدة تابعتها نيوز، ان "إيواء الحكومة العراقية لفصائل مسلحة اجنبية مصنفة على قوائم الارهاب العالمي و ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم افراداً او جماعات و تمركزهم في معسكرات حكومية رسمية يعد تهديداً للأمن القومي الذي يمر بأدق حالاته مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط".وأضاف ان "هذا يطرح كم من الاسئلة عن دور (الحكومة) و (الدولة) سابقا ولاحقا بهذا الملف الخطير ".ولم يكشف الزرفي عن هذه الفصائل والمجاميع الأجنبية التي يتحدث عنها، لكن تقارير سبق ان كشفت عن وجود فصائل "فاطميون وزينبيون" الأفغانية والباكستانية في بعد ان دخلت من سوريا.