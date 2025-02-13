تحتوي على ضحايا "داعش".. العثور على مقبرة جماعية في الحويجة -عاجل

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "المقبرة تحتوي على 17 جثة تم اعدامهم على يد عصابات الإرهابية في قضاء التابع لمحافظة كركوك".وتابع، انه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض فتح المقبرة ونقل الرفات الى الطب العدلي والتعرف عليهم قبل تسليمهم الى ذويهم".