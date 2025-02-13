لتأمين الزيارة الشعبانية.. الحشد الشعبي ينتشر في كربلاء

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لـ نيوز، انه "تأتي عملية الانتشار ضمن الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بالزيارة الشعبانية المباركة، حيث يقصد الملايين من الزوار من داخل وخارجه محافظة كربلاء المقدسة لاحياء هذه المناسبة".وأضاف: "كان قائد عمليات الفرات للحشد اللواء علي الحمداني أعلن امس الأربعاء، عن انطلاق الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من في محافظة كربلاء المقدسة، مؤكدا مشاركة 3 الاف مقاتل في تنفيذ الخطة".