بغداد.. العثور على جثة وانتشال أخرى من مبزل

أفاد مصدر أمني، بالعثور على جثة داخل منزل وانتشال أخرى من مبزل في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم العثور على جثة رجل متوفي داخل منزله منذ اكثر من يومين حيث ظهر على الجثة انها منتفخة ولا توجد عليها اي شدة خارجية ضمن منطقة الكريعات".

وأضاف المصدر انه "تم انتشال جثة رجل مجهول الهوية من احد المبازل ضمن منطقة شرق العاصمة"، مشيرا الى أن "الجثة لم يتبين عليها اي شدة خارجية لكن خبير الادلة قرر فتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة".