إصابة شخصين بمشاجرة في واسط

أفاد مصدر محلي، بإصابة شخصين بمشاجرة في محافظة .



وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين شابين في قضاء الموفقية استخدما فيها السكاكين".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن إصابة أحدهم بجروح نتيجة الطعنة، في حين تعرض الآخر لقطع اصبعه".