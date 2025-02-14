ثأر عشائري يودي بحياة طالب في كلية الشرطة بالشامية

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بأن طالبا في قتل بهجوم مسلح في قضاء بالديوانية.

وقال المصدر لـ نيوز، ان "طالبا في تعرض لهجوم مسلح خلال عودته إلى منزله في منطقة الحفار بقضاء بدافع الثأر العشائري، على خلفية نزاع مع إحدى عشائر بالمنطقة، ما أدى الى مقتله في الحال".

وأضاف ان "القوات الأمنية شنت حملة مداهمات بهدف اعتقال المتورطين".