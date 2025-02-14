زوجة تنهي حياة زوجها بسلاح ناري في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "اقدمت زوجة على قتل زوجها اثناء نومه داخل منزلهم ضمن منطقة الامين مستخدمة مسدس زوجها الذي يعمل موظف في الكهرباء".وأضاف: "قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت الزوجة قبل ان تلوذ بالفرار "، موضحا انها "ادعت وجود مشاكل عائلية فيما بينهم".