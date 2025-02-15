عمليات بغداد تعتقل إرهابيين 2 وعصابة مختصة بالتزوير في الكرخ والرصافة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "ضمن الخطط المرسومة لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة ما تبقى من عناصر الارهابية المنهزمة وعناصر الجريمة المنظمة والجنائية، تمكنت تشكيلات الفرق (المشاة السابعة عشر، الثانية، الخامسة، الآلية شرطة اتحادية) ومديرية افواج طوارئ (الكرخ -الرصافة) ولواء المغاوير قيادتنا، بإسناد الأجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة".وأضافت القيادة، أن "هناك متهمين 2 بالإرهاب من بين المعتقلين، بعد رصد ومتابعة تحركاتهم ضمن قاطع المسؤولية، وعصابة للتزوير والاحتيال على المواطنين تقوم بعمليات تزوير كتب ووثائق رسمية مكونة من خمسة اشخاص، واخرين بجرائم (القتل العمد، المخدرات، التهديد، التزوير، مشاجرات مسلحة) وضبط "مخلفات حربية لعصابات الارهابية الخائبة" وذلك ضمن مناطق ( اليرموك، الحرية، سيطرة العدوانية، الدورة، ابي غريب، البوعيثة، مجمع ٦ ، حي البساتين، الشعب، البنوك، الحميدية، حي اور ) بجانبي والرصافة".وأشارت القيادة الى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".