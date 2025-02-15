تفاصيل اعتداء جديد على الكادر الطبي في مستشفى الكندي (صورة)

نيوز – أمن



أعلنت قيادة شرطة الرصافة، اليوم السبت، القبض على شخصين لقيامهم بالاعتداء على الكادر الطبي في مستشفى .



القيادة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة المتمثلة بـ(مفارز مركز شرطة باب ودوريات نجدة الاول) تمكنت من القاء القبض على شخصين لقيامهم بالاعتداء على الكوادر الطبية ضمن مستشفى أثناء تأديهم واجبهم".