في صلاح الدين... ازدياد معدل الاصابات بالتهاب الكبد الفيروسي بسبب التلوث!

تعاني ناحية يثرب بمحافظةِ صلاحِ الدين من ازدياد معدلِ الإصابةِ بالتهابِ الكبدِ الفايروسي بسبب تلوث مياه الشرب كما الجهل وقلة الوعي. فيما لم تتخذ دوائرَ الصحةِ أي إجراءاتٍ مناسبةً للحدِ من المرضِ.إليكم ما رواه المواطنون! تابعوا هذا التقرير من .