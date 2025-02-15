وذكر بيان للجهاز، ورد لـ نيوز، أنه "استمراراً لجهود جهاز الأمن الوطني في بسط الأمن، وبناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة في حصر السلاح بيد الدولة، تمكنت مفارزنا في عدد من المحافظات من ضبط أعداد من الأسلحة والأعتدة والمخلفات الحربية".وفي بغداد، استطاع "جهازنا وبعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط دار سكنية تُستخدم في تخزين الأسلحة والمتاجرة فيها، حيث تم إلقاء القبض على أحد المتهمين، وخلال التحقيق الأولي اعترف بوجود أسلحة أخرى مخزنة في أحد المباني المجاورة. وعلى الفور تم مداهمة المبنى المذكور وضبط بداخله مبلغ مالي قدره (٤١,٧٥٠,٠٠٠) واحد وأربعون مليون وسبعمائة وخمسون ألف دينار عراقي، وأسلحة خفيفة و(٤) قنابل يدوية".وأضاف البيان، انه "بعد ورود معلومات من أحد المواطنين حول وجود كدس عتاد تابع لعناصر الإرهابي في كركوك، باشرت مفارزنا على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية بالتوجه إلى مكان الكدس والعثور على (٣) قذائف وصاروخين وأعتدة متنوعة".وفي الأنبار، تمكنت مفارزنا أيضاً من ضبط مخلفات لعناصر الكيان الإرهابي تتكون من ٢٠ (جليكان) تحتوي على مواد متفجرة و١٠ مساطر تفجير، وفق البيان، الذي أشار إلى "القبض على تاجر سلاح ضُبط بحوزته عدد من الأسلحة المتنوعة وقطع الغيار ومخازن العتاد وقنابل يدوية كان يروم المتاجرة فيها بذات المحافظة".ولفت البيان إلى "تمكن الجهاز من خلال تفتيش إحدى الأراضي الزراعية بمحافظة ديالى من العثور على برميل حديد مدفون على كتف أحد المبازل يحتوي على (عتاد أحادية ومخازن عتاد وصواريخ قاذفة وقنابر هاون متنوعة وعدد من الإطلاقات المتنوعة)".وبين، أنه "جرت إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".