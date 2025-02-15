شخص مجهول يطلق النار على منزل جنوب بغداد ويقتل ويصيب عدة ابقار

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بقيام شخص مجهول النار على احد المنازل جنوبي ما اسفر عن متل واصابة عدة ابقار.





وأضاف: "قوة امنية وصلت المكان وفتحت تحقيق بالحادث وجلب طبيب بيطري لمعالجة الابقار المصابة".

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "قتل (نفوق) بقرة واصابة ابقار عدد (٢) نتيجة قيام شخص مجهول الهوية النار على منزل لاسباب مجهولة كونه لاذ بالفرار ضمن ناحية جنوب العاصمة".وأضاف: "قوة امنية وصلت المكان وفتحت تحقيق بالحادث وجلب طبيب بيطري لمعالجة الابقار المصابة".