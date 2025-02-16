اثناء إزالة التجاوزات.. اعتقال عضو بمجلس محافظة ذي قار في احد أسواق الناصرية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية اعتقلت احد أعضاء مجلس محافظة وعناصر حمايته جراء تصادمهم مع قوة امنية كانت تعمل على إزالة التجاوزات في سوق هرج وسط مدينة الناصرية".ولم يتضح سبب المشاجرة وما اذا كان عضو كان يحاول منع القوات الأمنية من إزالة المتجاوزين.