ضمن "احنا بظهركم".. تفاصيل القبض على شخص في كركوك ابتز مواطنة اجنبية

نيوز – امني

اعلن جهاز الوطني، اليوم الاحد، عن الإطاحة بمبتز إلكتروني في .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، ان "مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة تمكنت من إلقاء القبض على متهم بالابتزاز الإلكتروني استهدف مواطنة أجنبية، وذلك ضمن حملة "احنا بظهركم" لمكافحة الجرائم الإلكترونية".

وأضاف ان "تفاصيل العملية بدأت بعد ورود شكوى إلى إحدى السفارات العراقية من قبل مواطنة أجنبية تعرضت للابتزاز من قبل عراقي، وتم تحويل الشكوى إلى جهاز المخابرات الذي قام بدوره بإحالة القضية إلى مديرية أمن حسب الاختصاص المكاني"، مشيرا الى انه "بعد عرض القضية على قاضي تحقيق المشرف على أعمال الجهاز، تم استحصال أمر قبض وفق أحكام المادة 430 من قانون العقوبات العراقي".

وذكر انه "بفضل تكثيف الجهد الاستخباري والميداني، استطاعت مفارزنا في تحديد هوية المتهم وموقعه في محافظة كركوك، حيث تم تشكيل فريق مختص تمكن من إلقاء القبض عليه وضبط الشرائح الهاتفية التي استخدمها في عمليات الابتزاز".