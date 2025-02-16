مصدر أمني يكشف حقيقة دخول مسلحين الى العراق

نيوز – امني

كشف مصدر امني، اليوم الاحد، حقيقة دخول مسلحين الى .

وقال المصدر في تصريح تابعته نيوز، إن "الحديث عن دخول مقاتلين سوريين أو أجانب إلى أو إدارتهم أي عمليات داخل الأراضي العراقية تحت إشراف أي جهة خارجية، غير صحيح تماماً".

جاء ذلك بعدما تداولت وسائل إعلام أن مقاتلين سوريين استقروا في معسكر تدريبي داخل .

ونفى المصدر "بشكل قاطع، هذه ادعاءات التي لا تمت للواقع بصلة"، مشيرا الى انها "جزء من تضليل يهدف إلى تشويه جهود العراق، والإيحاء بوجود تحركات مشبوهة داخل الأراضي العراقية".

وتابع ان "السلطات العراقية، ومن خلال مؤسساتها الأمنية والعسكرية، تفرض رقابة صارمة على جميع المنافذ الحدودية، وتتعامل بحزم مع أي محاولات اختراق أو تهديد لأمن البلاد، مع الالتزام التام بمبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الداخلية للدول الأخرى"، مشددا "على أن ملتزم بجميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولا يسمح بأن يكون ملاذاً لأي عناصر أجنبية تعمل خارج إطار القانون".