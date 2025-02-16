انتشار للقوات الأمنية في الرطبة

نيوز – امني

أعلن قائممقام قضاء الرطبة عماد مشعل الدليمي، إعادة انتشار القوات الأمنية في القضاء، مع إغلاق جميع المنافذ غير الرسمية لضبط الحدود وتعزيز الأمن.

وقال الدليمي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "قوات فرضت سيطرتها الكاملة على الحدود من جهة الرطبة، وتمكنت من إغلاق المنافذ غير الأصولية التي كانت تُستخدم لتهريب والمواد الممنوعة".

وأضاف، أن "خطة تأمين الحدود شملت تعزيز السواتر الدفاعية بخطين متقدمين لإحباط أي محاولات تسلل، مما انعكس إيجاباً على استقرار الوضع الأمني في محافظة وباقي المحافظات".

وأشار إلى أن "الخطة تتضمن أيضاً تعزيز انتشار القطعات الأمنية على طول السواتر المحيطة بقضاء الرطبة، مع تقليل تواجدها داخل القضاء، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن مع الحفاظ على سهولة الحركة داخل المدينة".

وأكد الدليمي، أن "الوضع الأمني في الرطبة مستقر تماماً، وهو ما انعكس إيجابياً على تنقل المواطنين وسير الحياة اليومية داخل القضاء".