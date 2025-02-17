جريمة مروعة في البصرة.. شاب يقتل والديه أثناء نومهما



نيوز- امن





أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن شابا عشرينيا أقدم على قتل والديه رميا بالرصاص أثناء نومهما في محافظة .





وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، إن “جريمة القتل وقعت فجر اليوم في منطقة الحيانية وسط محافظة البصرة، ونفذها ابن المجني عليهما”.



وأضاف المصدر أن “الجاني ارتكب الجريمة أثناء نوم والديه”، مشيرا إلى أن “الشاب من مواليد 2006”.