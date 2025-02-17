ثالث حالة انتحار في بغداد خلال ساعات

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "رجلا تولد 1979 اقدم على الانتحار النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن قطاع 18 في مدينة الصدر"، مبينا ان "المعلومات الأولية تشير الى انه يعاني من مشاكل نفسية".وفي وقت سابق من اليوم، اقدم رجل تولد 1984 على الانتحار، النار على نفسه من سلاح نوع مسدس في احد الشوارع الفرعية ضمن منطقة عمر، كما اقدم شاب تولد 1993 على الانتحار بشنق نفسه بواسطة (لفاف) معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة .