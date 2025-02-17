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ثالث حالة انتحار في بغداد خلال ساعات

أمن

2025-02-17 | 04:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ثالث حالة انتحار في بغداد خلال ساعات
1,052 مشاهدة

السومرية نيوز-امن

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بتسجيل حالة انتحار ثالثة هذا اليوم، وذلك لرجل اربعيني في مدينة الصدر، بعد حالتي انتحار في الشيخ عمر وحي العامل.



وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "رجلا تولد 1979 اقدم على الانتحار باطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس داخل منزله ضمن قطاع 18 في مدينة الصدر"، مبينا ان "المعلومات الأولية تشير الى انه يعاني من مشاكل نفسية".

وفي وقت سابق من اليوم، اقدم رجل تولد 1984 على الانتحار، باطلاق النار على نفسه من سلاح نوع مسدس في احد الشوارع الفرعية ضمن منطقة الشيخ عمر، كما اقدم شاب تولد 1993 على الانتحار بشنق نفسه بواسطة (لفاف) معلق بسقف غرفته داخل منزله ضمن منطقة حي العامل.

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