اعتقال قاتل طالب في كلية الشرطة في الديوانية

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ نيوز، إنه " بعد التوكل واستنفار الجهود الاستخبارية للقصاص من قتـلة الشهـيد كلية الشرطة (في محافظة الديوانية) فقد تمكنت مفارز الوكالة (خلية الصقور الاستخبارية) بالاشتراك مع قيادة قوات الرد السريع واستخبارات ومكافحة ارهاب الديوانية وقيادة شرطة من القاء القبض على المتهم الذي أشترك بهذه الجـريمة البشعة في محافظة الأشرف".وأضافت الوكالة، أن "هذه العملية نفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية منذ تنفيذ الجـريمة لحين القاء القبض على المتهم، ولدى التحقيق معه اعترف صراحةً عن اشتراكه بهذه الجـريمة البشعة، وأُحيل الى الجهات التحقيقية المختصة لينال جزاءه العادل".