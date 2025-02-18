مخرجات جلسة مجلس وكلاء الأمن الوطني برئاسة الأعرجي

وذكر لمستشار الأمن القومي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان المجلس، ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، حيث ناقش موضوع (بناء القدرات البحرية وأثره في تحقيق الأمن والتنمية)، واتخذ القرار اللازم بشأنه.كما جرى عرض ومناقشة مشروع (مذكرة تفاهم لوزارة الدفاع للتعاون العسكري مع القطرية)، بالإضافة الى مذكرة تفاهم (للتعاون الإستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية بين في الجمهورية التركية وهيئة التصنيع الحربي في جمهورية العراق) وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بحسب البيان.