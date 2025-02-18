"أبو حنيجير" يضاعف أزمة "الحمى القلاعية" في العراق.. توضيح رسمي من الزراعة

وأوضح صبري في حديث لـ نيوز، أن "الإصابات الأخيرة كانت أشد وطأة، خاصة بعد اقترانها بمرض آخر يُعرف باسم "أبو حنيجير"، مما أدى إلى ارتفاع معدل الوفيات بين العجول الصغيرة غير الملقحة، كونها مواليد حديثة ولم تستفد من حملة التلقيح التي جرت في شهر تشرين الأول الماضي".ونفى المسؤول في دائرة البيطرة، "الادعاءات بشأن دخول شحنات مواشٍ مريضة من إفريقيا، مؤكدا أن يطبق إجراءات صارمة على استيراد الحيوانات، حيث يتم تحجيرها لمدة 21 يوما في دول المنشأ وإجراء الفحوصات اللازمة لضمان خلوها من الأمراض، مشدداً على أن الشحنة القادمة من خضعت لجميع الفحوصات وثبتت سلامتها تماما".