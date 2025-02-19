تركيا تعلن تحييد 9 عناصر من "بي كي كي" شمالي العراق

وذكرت الوزارة في بيان، أن تحييد العناصر جرى في منطقتي كارة وهاكورك شمالي العراق، مضيفا أنها ستواصل "ضرب الأهداف بشكل فعال".وتستخدم السلطات مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.