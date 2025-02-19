اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب في 3 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ نيوز، "بعمليات استباقية ومتابعة ميدانية وفنية حثيثة ومستمرة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات الفرق ( ٧ و ٢١ و ٢٢ ) في مناطق متفرقة من المحافظات (الأنبار وصلاح الدين وميسان) تم إلقاء القبض على ارهابيين مطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( ٤ / ارهاب ) في قضاء الرمانة والشرقاط والمجر الكبير".وأضافت المديرية، أن "أحد المعتقلين كان يعمل بصفة (مسؤول أمني) في صفوف عصابات الارهابية، وقد تم تسليمهم إلى الجهات المعنية حسب السياقات القانونية المعمول بها".